Don Emilio: “Si me tocan las narices, me jubilo”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Desde hace unas semanas, los jueces de Menores de toda España están expresando su disgusto por la decisión del Consejo General del Poder Judicial de obligarles a ayudar a otros juzgados de otros órdenes (penales, principalmente, aunque también podrían ser civiles…). La razón que ha dado el Consejo (muy diplomáticamente, eso sí) es que los jueces de Menores tienen poco trabajo. Los afectados, como es natural, lo niegan y advierten de que los primeros perjudicados si sale adelante el plan del Consejo serán “los niños y sus familias”.

Esta polémica, a diferencia de otras relacionadas con el mundo de la justicia (caso de los líos en la fiscalía), no está teniendo excesiva repercusión pública porque, como dice don Emilio, “los jueces de Menores somos los menores de los jueces”.

El caso es que don Emilio, que es el juez de Menores más antiguo de España, o sea, el ‘Hermano Mayor’ de los jueces de Menores, no se ha mordido la lengua y ha criticado el proyecto del Consejo (lo ha hecho en Granada y en Madrid, incluso ante los máximos responsables del propio Consejo).

Sus últimas declaraciones sobre este asunto las ha hecho para Confilegal.com, una publicación digital especializada en el mundo de la Justicia. Entre otras cosas, don Emilio ha dicho lo siguiente: “Si me tocan mucho las narices, me jubilo”. Se podrá hablar más alto, pero no más claro.

La entrevista completa está en Confilegal.com