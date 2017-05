“Voy a pedir un micro crédito al banco para ir a la Feria de Abril”

Buenas, soy Emilio Calatayud. En Granada y en Andalucía estamos de fiesta, aunque sería más exacto decir que seguimos de fiesta. Después de celebrar el nacimiento de Cristo (Navidad), de enterrarlo y asistir a su resurrección -Semana Santa-, nos hemos metido de lleno en la Fiesta de los Patios (Córdoba), la Feria de Abril (Sevilla) o la Fiesta de la Cruz (Granada). Aquí podemos con ‘to’. El tiempo es excelente y la gente se ha echado a las calles como si no fuera a haber un mañana. Me cuentan que los bancos ofrecen micro créditos para ir a la Feria de Abril. Que no te llega con uno, pues pide dos… Total, como son pequeños. Y lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. Después llega el Rocío (Huelva), el Corpus (Granada)… Lo malo es que esto engancha, ja, ja, ja.

