Una sentencia ejemplar: Los padres no tienen que ‘alimentar’ la “vagancia” de los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. La Audiencia de Cantabria ha dictado una sentencia ejemplar (una más) contra una ‘ni-ni’ (persona que ni estudia ni trabaja porque no le da la gana). La resolución, que ratifica una anterior de un juzgado de Primera Instancia, dice que los padres de una joven de 23 años no estás obligados a pagarle la pensión de alimentos porque ha sido “su conducta de vagancia y falta de aprovechamiento la que le ha puesto en situación de necesitar” la ayuda. En este sentido, la Audiencia recuerda que la chica no terminó la ESO y que pidió dinero para estudiar “sin obtener resultado alguno porque no se matriculó o porque no acudió a las clases de forma regular”.

En resumen, que los padres no tienen que ‘alimentar’ la “vagancia” de los hijos. No es justo para ellos ni tampoco para los hijos vagos, que así no se ‘curarán’ nunca.

Si uno quiere ser vago, allá él. Es una opción de vida, pero no a mi costa. El que quiera ser vago, que se lo pague él. Si es que puede. También hay quien elige robar y roba, pero bajo su responsabilidad. Y luego estamos los tontos que trabajamos y que encima nos gusta.