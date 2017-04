Nuestro pésame al hijo de Carme Chacón, a su familia y a sus amigos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo primero es lo primero: nuestro pésame para el hijo de Carme Chacón, que con sólo nueve años ha perdido a su madre y eso es algo que no le debería ocurrir a ningún niño. Nuestro pésame también para su familia, sus amigos y sus compañeros del Partido Socialista. No suelo hablar bien de los políticos y seguramente muchas veces me equivoco al generalizar, porque como en la judicatura, el periodismo o la fontanería, de todo hay en botica. Pero la verdad es que la historia de Carme Chacón me ha impresionado. Siendo mujer y con una cardiopatía congénita, fue madre y llegó muy alto. Su trayectoria contrasta con la de esas personas que gozan de una salud excelente, pero no hacen ‘na’ y encima están todo el día quejándose.

Descanse en paz.