Buenas, soy Emilio Calatayud. Por fortuna, no ocurre muchas veces, pero en ocasiones el sistema fracasa en la reeducación de un menor infractor. Y duele tener que admitirlo, pero… Son chavales que han cumplido los 18 años y han desaprovechado todas las oportunidades que se le han dado. La justicia de Menores ya no puede hacer más por ellos. Su vida pasa a depender totalmente de ellos. Si insisten en caminar torcidos, terminarán en la cárcel. Y, desgraciadamente, es lo que suele ocurrir. Son nuestros fracasos. Es verdad que ellos, con su conducta, han contribuido a ese fracaso, pero eso no puede servirnos de excusa para eludir nuestra responsabilidad. Nos queda la tranquilidad de que hemos hecho todo lo que hemos podido… y más. Hace unas horas se lo he tenido que decir a uno de ellos: “Hemos fracasado contigo. Te dejo libre. Puedes hacer lo que te dé gana, pero nosotros ya no estaremos ahí. Es tu vida. Tú decides”.

“No creo que sea vuestro fracaso”, ha respondido con tristeza.

Ojalá tenga razón.