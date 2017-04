“Emilio, presente de indicativo del verbo abolir”. Respuesta: “Yo abuelo, tú abuelo…”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Gracias por los disparates escolares y no escolares que estáis compartiendo con nosotros. Son muy divertidos, pero que quede claro que nos reímos con los chavales y sus ocurrencias y no ‘de’ los chavales. Entre otras cosas, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo, desde luego, también tengo un pasado. Estaba en en segundo de Bachiller -que era la ESO de ahora- y la maestra me preguntó: “Emilio, el presente de indicativo del verbo abolir”. Mi respuesta: “Yo abuelo, tú abuelo…” En mi favor he de decir que la conjugación de ese verbo se las traía…, ja, ja, ja, ja.

Y seguid mandando más disparates, que lo estamos pasando muy bien (Y sí, el de la caricatura de arriba soy. Es por lo de condenar a leer y escribir a los niños: la viñeta adorna mi juzgado).