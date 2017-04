Acaba la Semana Santa y vuelve la bendita rutina… hasta la Feria de Abril o el Corpus

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cristo ha resucitado y acaba una Semana Santa multitudinaria. En mis dos pueblos, ‘Graná’ y Ciudad Real, no se cabía. En las carreteras no se cabía, en la playa no se cabía, en los bares no se cabía, en las procesiones no se cabía… Y eso es bueno para todos. Esperemos que no venga nadie y lo fastidie. Con tanta agitación, ya se echaba de menos la rutina, la bendita rutina, pero que nadie se deprima. En Andalucía y en España en general la rutina dura poco. Los sevillanos ya se preparan para la Feria de Abril, los ‘granaínos’ para el Corpus, etc.

