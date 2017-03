“Mamá, súbeme la paga o te denuncio”

Hola, soy Carlos Morán el compañero de blog de don Emilio. Partiendo de la sentencia que absolvía a una madre almeriense que le había quitado el móvil a su hijo para que estudiase, los periódicos regionales del grupo Vocento han publicado un reportaje, titulado ‘Los intocables’ y escrito por el compañero Javier Guillenea, en el que abordan este problema. El juez Calatayud es uno de los que aportan su punto de vista y deja reflexiones como la siguiente: «Si ahora un padre lleva a su hijo al hospital con una herida en la ceja, se vuelve enseguida sospechoso. Ahora ya no puedes ni mirarlos. Si le dices a un niño que no, se trauma, y si le das un cachete, te denuncia», dice el el juez, que recordó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría haber sido denunciado cuando dio a su hijo un pescozón en público (fue cuando ambos, padre e hijo, intervenían en un programa de radio). En el reportaje queda patente que “cada vez hay más casos de niños que denuncian a sus progenitores no por maltratos o abusos, sino por no subirles la paga o castigarles sin salir una noche”.

Otro de los entrevistados es el psicólogo Javier Urra, experto en menores, que hace la siguiente advertencia: “El error es que hemos confundido ser padres con ser amigos y la familia con la democracia”.