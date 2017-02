Vuelven los móviles tontos (nunca tires tus pantalones de campana)

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vuelven los llamados móviles tontos, es decir, que vuelven los teléfonos propiamente dichos, esos aparatos que, no hace demasiado tiempo, sólo servían para hacer y recibir llamadas. Eran más bien pequeños y ‘manejeros’. Pero entonces empezaron a meterles cosas dentro y, claro, fueron creciendo. Y dejaron de ser teléfonos porque ya servían para todo menos para hacer y recibir llamadas telefónicas. Y se los regalamos a nuestros hijos. Y nosotros nos quedamos con los ‘viejunos’ para que los niños no hicieran el ridículo en el ‘cole’, porque todos tenían unos cacharros galácticos. Y ahora algunos hijos son adictos a esas cosas que antes llamábamos teléfonos y algunos los usan para cometer delitos… Total, que ahora vuelven los ‘teléfonos’, ‘teléfonos’. Con un poco de suerte, a los niños igual les gustan y ya no tenemos que seguir espiando sus guasaps, etc… Me dice Carlos que a él, su madre, le dijo una ocasión: ‘nunca tires tus pantalones de campana, porque cualquier día cambia la moda y te los puedes volver a poner’.

