Un estudiante se queda sin beca por un euro: las normas también deben de ser flexibles

Buenas, soy Emilio Calatayud. Un joven malagueño con una nota media e 9,4 se ha quedado sin beca del Ministerio de Educación por 1,04 euros. Parece que su padre se benefició de una ayuda del plan PIVE para comprar una furgoneta y eso ha hecho que rebasara el límite de incremento de patrimonio en 1,04 euros, luego no hay beca. Estoy de acuerdo en que las normas son las normas, pero también creo que deben de ser flexibles. Hay que individualizar los casos, conocer las circunstancias de cada cual… No se puede dar una respuesta automática a todo. No somos ordenadores, somos personas. Imaginemos que al chaval le roban 20 euros, ¿no debería ser tenido en cuenta? ¿No es eso un perjuicio en su patrimonio que debe ser tenido en cuenta?

Hay que ser cuidadosos a la hora de dar ayudas, porque el dinero es de todos, pero también a la hora de negarlas. Ya lo he dicho aquí: lo que no puede ser es que alguien se gaste la ayuda de alimentos en comprar un móvil de última generación, pero dejar sin beca por un euro a un estudiante sobresaliente me parece exagerado.