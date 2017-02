La única lección de Derecho que me permito dar: Todos tenemos una historia detrás

Buenas, soy Emilio Calatayud. Después de más de 30 años como juez -en realidad, pronto serán 40- he dado clases de Derecho, pero nunca me he considerado un maestro de nada -tengo demasiado respeto a los maestros- Siempre digo que no doy consejos para ser un buen padre, sino para formar a un delincuente. Nada de eso ha cambiado. Sólo puedo dar una lección de Derecho: Todos tenemos una historia detrás. Ahí se resume todo lo que sé de Derecho. Sobre todo, en el Derecho de Menores. La Justicia de menores no puede ser ciega. Como mínimo, debe ser tuerta. Hay que conocer las circunstancias del delito y también las del delincuente. Y aplicar la ley con sentido común. Si echamos la vista atrás, veremos que todos tenemos una historia detrás. Y el que siempre fue perfecto, que tire la primera piedra.

