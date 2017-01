Hoy es el día Escolar de la Paz y la No Violencia: menos Internet y más conversar

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy es el día Escolar de la Paz y la No Violencia, una jornada en la que los chavales recuerdan a Ghandhi, lo cual, en estos tiempos que corren, está muy bien. En Granada, la Junta ha aprovechado para presentar una campaña que se llama ‘Familias que wasapean en paz’ y que pretende prevenir que los grupos que se forman en esa red social alrededor de la comunidad educativa (padres, alumnos, etc) no se conviertan en campos de batalla. Una buena iniciativa, pero yo iría más allá: aprovecharía una jornada como esta para prescindir de Internet y conversar en familia, que falta nos hace.

El otro día, creo que fue en ‘El País’, hablaban de un libro de una psicóloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo, que dice que las nuevas tecnologías nos están dejando mudos y que es necesario volver a conversar con nuestros hijos. Parece algo obvio, pero es que hemos perdido tanto el norte que lo obvio nos parece extraordinario. Estamos ‘atontaos’.