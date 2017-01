“En Suiza, si ensuciabas en el colegio tenías que ayudar a las limpiadoras”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace ya tiempo que me di cuenta de que las personas que leen este blog dicen cosas bastante más interesantes que las que discurro yo. Por ejemplo, Eva Barrera se acuerda de su niñez en Suiza y nos descubre que allí no había que llegar a los tribunales de justicia para educar, las ‘sentencias ejemplares’ ya existían en los ‘coles’. “Me crié en Suiza y ya tengo mis añitos… Si metias la pata en el colegio y ensuciabas le tenias que ayudar al conserje, a la limpiadora, etc en horas que tus compañeros se divertian, si con la bici te pasabas un semáforo, o no respetabas una señal de tráfico, los miércoles por la tarde que no había colegio tenias que ir a tráfico para asistir a clase, donde te enseñaban a respetarlas”.

Y a los suizos no parece que les haya ido mal…