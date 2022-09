Buenas, soy Emilio Calatayud. No soy un experto en energía (ahora los hay por todos los lados, igual que cuando la pandemia había pandemiólogos por todas partes), pero me hago preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no se juegan los partidos de fútbol de día para ahorrar luz? Si un albañil o un barrendero, que ganan mucho menos que un futbolista de la primera o la segunda división, pueden trabajar a las doce o la una de la tarde, ¿por qué no pueden hacerlo los equipos de fútbol?

