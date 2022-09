Buenas, soy Emilio Calatayud. Una amiga del blog me informa de que soy una lección de 3 de Primaria que se estudia en la Comunidad de Madrid. Es de la editorial Anaya. Estas cosas me dejan sin palabras y me emocionan. ¡Con lo malo que fui para los estudios! Si mi padre levantase la cabeza no se lo creería. Vamos, no me lo creo ni yo. El libro es de Educación en Valores. Pues nada, si algún niño no se sabe la lección, me lo mandáis, ja, ja, ja. En serio, muchas gracias.

Relacionado