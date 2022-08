Un ama de casa y madre: «Soy madre de tres adolescentes buenos, me cuelgo una medalla»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Aquí os dejo una carta de una madre ama de casa que es un homenaje a todas las madres amas de casa. Me sumo, una medalla para todas.

«Muy Buenas.

Le tengo mucha admiración. Soy madre de tres adolescentes, buenos chavales. Me cuelgo una medalla por ello, por la dedicación plena que les he dedicado junto con mi marido (me siento muy afortunada). Mi dedicación ha sido exclusiva para ellos. Me encantaría que se reconociese la labor exclusiva que tenemos las amas de casa y critico el poco, por no decir nulo, reconocimiento que tenemos de las instituciones cuando la labor de educación y crianza repercute de lleno en la sociedad. Muchas madres se ven solas.

Si cotizásemos y tuviéramos un reconocimiento del Estado muchas más madres dedicarían más tiempo a sus hijos».