He recorrido varias veces España hablando de los menores y no he visto las fronteras que algunos levantan: los mismos problemas en todas partes

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando llegan las campañas electorales, los políticos suelen hacerse miles de kilómetros para recaudar votos. Un servidor de ustedes se ha recorrido varias veces España para hablar de nuestros menores (no para pedir el voto). He hablado para cientos y cientos de familias, unas veces con más acierto y otras con menos. Y eso, modestamente, me ha permitido llegar a una conclusión: los problemas de los menores gallegos, y es un poner, son los mismos que los de los niños andaluces. No he visto las fronteras que algunos quieren levantar.

