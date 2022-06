Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo que más me interesa de Rafa Nadal no es que gane (que también), lo mejor es que sabe ganar y perder, que es lo verdaderamente importante. Por eso es un ejemplo. Chavales, si no os caéis, no sabréis cómo levantaros. Esa es la gran lección de Nadal. Como dicen los franceses, chapó

