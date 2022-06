Hay padres con menores con problemas mentales que desean que delincan para que los atiendan

Una encuesta de la Fundación FAD Juventud dice que más del 50% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años asegura haber tenido problemas de salud mental en los últimos doce meses. Me lo creo. Y también me creo que este problema ha aumentado tras la pandemia. Y no estamos preparados. Hay padres con menores que sufren problemas mentales que desean que sus hijos cometan un delito para que los encerremos y sean tratados en los centros de reforma, que sí están preparados para atender a estos chavales (al menos, los de Andalucía, que son los que mejor conozco).

Esta claro que esta no puede ser la solución.