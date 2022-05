«Don Emilio, mis nietos no tienen móvil y van a la biblioteca a leer»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo he escrito más de una vez aquí en el blog. Poco a poco, los tiempos parece que están cambiando. Bicicletas o balones en vez de móviles, juegos en un parque en vez de móviles… Son pequeñas alegrías. Os garantizo que los niños que están recuperando esos hábitos no van a ser más tontos que los demás. Al contrario. Son el futuro.

Lo último de esta tendencia de regreso al pasado es esto que me ha mandado un abuelo que lee nuestro blog: «Don Emilio, mi nietos no tienen móvil y van a la biblioteca a leer y a coger libros «. Habrá a quien le parezca que esto es una cosa sin importancia, pero a mí me parece una gran noticia. La pondría en la portada de un periódico.