Buenas, soy Emilio Calatayud. El otro día un chaval me dejó sin palabras. Y no es fácil dejarme sin palabras. No me callo ni debajo del agua. Y así me va, ja, ja, ja.

Bueno, a lo que iba, le pregunté al chico: «¿Qué móvil tienes?»

Respuesta: «Ninguno, no tengo móvil»

Ya os digo, me quedé pasmado. Lo único que me salió fue «Enhorabuena». Me dieron hasta ganas de absolverle. Era un buen chico. Y si sigue así, lo será más.