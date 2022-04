Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre lo hemos dicho, ni este blog ni los libros que hemos escrito Carlos y yo son manuales de autoayuda. Aquí no encontraréis fórmulas mágicas para ser felices o cosas así. En mi opinión, la mejor autoayuda es muchas veces (por no decir siempre) ayudar a los demás, incluso hasta cuando no se dejan ayudar. Es lo que hace el sistema judicial de Menores, sin ir más lejos. Y si hace falta encerrar a un chaval, se le encierra.

