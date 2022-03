Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía y el de las personas que tienen síndrome de Down. Como no soy poeta ni tampoco tengo síndrome de Down, aquí os dejo un verso del maestro Pablo Pineda, que sí es bastante poeta y es una persona con síndrome de Down: «Soy Down, pero no gilipollas». No rima, pero es verdad.

