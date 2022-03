El artículo 155 para niños que aspiran a ser políticos (alguno habrá): «Los políticos deben respetar a los electores…»

Buenas, soy Emilio Calatayud. El que más y el que menos sabrá lo que dice el artículo 155 del Código Civil: «“Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre…» Pues como ahora mismo estamos en manos de una clase política solo regular (y no solo en España) tenemos que poner todo de nuestra parte para que las próximas generaciones de políticos sean mejores. Yo contribuyo con un artículo 155 para niños que aspirar a ser políticos (que alguno habrá): «Los políticos deben respetar siempre a los electores como si fueran sus padres (o casi) y no solo cuando hay una cita con las urnas». Respetar incluye no meter trolas, reconocer los errores, dar explicaciones de lo que se hace y de lo que no se hace… Parece mentira que haya que decir algo tan obvio, pero es que nos están perdiendo el respeto…

