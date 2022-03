Buenas, soy Emilio Calatayud. Me cuenta una madre que tiene un hijo de 13 años que entre los chavales de esa edad se ha puesto de ‘moda’ fumar cigarrillos electrónicos, es decir, los vapeadores. No me extraña, la verdad. También vendemos alcohol, tabaco o cachimbas a nuestros menores… Todo eso esta prohibido, pero el negocio es el negocio. Por favor, respetemos a los niños y su salud. No todo vale para hacer caja.

