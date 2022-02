Buenas, soy Emilio Calatayud. Me han enviado en comisión de servicios a Ucrania a ver si puede echar una mano por allí. En la foto, estoy en mi despacho en Kiev, la capital del país.

Bueno, es broma, pero me está llegando esta foto por todos lados y la verdad es que algo nos parecemos. Este ‘gemelo’ que me ha salido es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Ucrania, Alexéi Danílov, al que deseo toda la suerte del mundo para que no haya una guerra.