Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay mucho chulito por ahí. Me cuentan de un ‘nini’ que dijo a su familia: «Cuando cumpla 18 me váis a comer los huevos». Cuando cumpla 18, lo que deben hacer sus familiares es ponerlo de patitas en la calle. Y si quiere, que demande. A ver qué le dice el juez. Si me tocase el caso a mí, le diría: cuando seas padre comerás huevos.

