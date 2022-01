Buenas, soy Emilio Calatayud. Un médico valenciano de 78 años que se llama Carlos San Juan ha recogido 100.000 firmas para reclamar a los bancos «un trato más humano» y menos gestiones telemáticas. El lema, ‘Soy mayor, no idiota’. Me sumo: Yo también soy mayor, no idiota. Y con las maquinitas me entiendo solo regular.

Un respeto, hombre.