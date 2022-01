«Lee y conducirás, no leas y serás conducido», dicen que es de Santa Teresa, la usaré con mis choricillos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me he pasado la vida condenando a niños a aprender a leer y escribir, y el otro día descubrí esta frase: «Lee y conducirás, no leas y serás conducido». Hay quien afirma que es de Santa Teresa de Jesús, pero también hay quien lo niega. Yo no lo sé, pero merecería ser de la Santa. En cualquier caso, pienso usarla con mis choricillos. Creo que resume muy bien el objetivo de la Ley del Menor.

Podéis ponerla en las puertas de vuestras neveras, incluso cambiando la forma, que no el fondo: «Estudia y conducirás, no estudies y serás conducido», por ejemplo.