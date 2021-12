Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya he vuelto a la tarea y estoy encantado. Siempre lo digo: trabajo en el menor juzgado de España, porque los funcionarios/as son los/las mejores de España. Gracias por hacerlo todo tan bien y ponérmelo tan fácil.

Además, el regreso me ha permitido volver a ‘interactuar’ -como se dice en hortera- con los chavales. El otro día uno me dijo: «Fumo porros para poder dormir». Y yo le dije: «Mejor ponte el transistor». Si no me hace caso, lo encierro.