Si papá quiere vacunar al niño y mamá no, que decida un juez, y si los padres no quieren y el niño sí, también

Buenas, soy Emilio Calatayud. Va a empezar la vacunación contra la covid de los niños españoles de entre cinco y once años. Me parece una medida muy importante para acabar de una vez con la pandemia. Pero puede haber dificultades. Pueden haber discrepancias entre los progenitores de las criaturas. Puede pasar que papá quiera vacunar al niño y mamá no (y viceversa), pues que decida un juez. Y si los padres no quieren y el niño sí (y viceversa), que decida un juez con la intervención de la Fiscalía de Menores, que tiene encomendada la protección de los niños. Y todos, como dice la ley, tenemos que velar por el interés superior del menor.

