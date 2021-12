Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay papás y mamás que permiten que sus niños no hagan ni el huevo y estén todo el día tumbados a la bartola o jugando con la maquinita. No lo entiendo. Pues bien, papás y mamás, si dejáis que vuestros hijos no peguen un palo al agua, luego no corráis a reclamar para que les aprueben. No es coherente.

