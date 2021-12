Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy vamos un poco tarde porque, como enfermo crónico que soy, me han puesto la tercera vacuna contra el ‘bicho’ y lo he celebrado tomándome un chupito de brut. Estoy más protegido que ayer y espero que menos que mañana. Dicho sea sin ánimo de ofender a los ardorosos defensores de las teorías antivacunas. Es que no veáis cómo las gastan…

Relacionado