Buenas, soy Emilio Calatayud. Escucho que, según una encuesta, hay muchos jóvenes españoles que no creen en la violencia de género. Que se unan al grupo de los que no creen en las vacunas o en el volcán de La Palma. Aunque igual son los mismos. La encuesta también dice que hay un porcentaje notables de jóvenes que ven bien espiar el móvil de la novia para controlarla. Sobre esto, digo que lo que digo siempre: Si eres menor y tus padres miran tu móvil es que te quieren, si es tu novio el que lo mira es que no te quiere. Así que ¡aire!

