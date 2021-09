Buenas, soy Emilio Calatayud. Vuelta a clase y no solo de los más pequeñines. Los exámenes de septiembre ya están aquí. Una ‘profe’ de ‘insti’ ha llegado al aula y ha suspirado ante los estudiantes: “Acaba el verano, qué rápido pasa el tiempo”. Comentario de un alumno: “Es verdad, yo no he podido ni estudiar”.

El niño es listo, pero no creo que apruebe. Ja, ja, ja.