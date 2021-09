Cuando empecé de juez los chavales se nos morían por la heroína, ahora los desenganchamos del Fortnite

Buenas, soy Emilio Calatayud. A un chaval han tenido que hospitalizarlo para curarle su adicción al Fortnite, el juego de Internet. La verdad es que no me sorprendió la noticia. En mi juzgado, internamos a un menor que acuchilló a su madre porque le falló la conexión a Internet. También he tenido a niñas que me amenazaban con suicidarse porque les intervine los móviles. Cuando empecé a ejercer de juez los chavales se nos morían por la heroína, ahora los desenganchamos del Fortnite, los móviles e Internet.

