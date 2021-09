‘A poquito a poco’ con las extraescolares, no se puede pasar de cero a cien, disfrutad de los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se oyen por todas partes conversaciones como estas: “Nosotros ya hemos apuntado a nuestro hijo a inglés, natación…” “Pues nosotros a piano, chino mandarín…” Me canso solo de escucharlo. Vuelven las extraescolares. Como decimos por ‘Graná’, vamos ‘a poquito a poco’. Venimos de tiempos de confinamiento, encierro y restricciones, y no se puede pasar de cero a cien. Los niños no pueden tener una agenda como la de un ejecutivo de una multinacional. Disfrutad de los hijos.

