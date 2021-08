Una frase de una madre que me marcó: “Mis padres no me prepararon para denunciar a mi hijo, sino para educarlo”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me ha venido a la cabeza una frase que dijo una madre y que me marcó: “Mis padres no me prepararon para denunciar a mi hijo, sino para educarlo y sacarlo adelante…, pero no puedo”.

Fue durante un encuentro entre padres que estaban siendo maltratados y otros que ya habían pasado por eso y lo habían superado, porque se supera. Fue una reunión muy emotiva y provechosa.

Por cierto, a ninguno de nosotros nos prepararon para denunciar a los hijos, pero, si hay que hacerlo, en la mayoría de los casos acaban dándote las gracias.