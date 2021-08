Un saludo para mis amigos barrenderos que tienen que trabajar a sol con esta ‘caló’, seamos limpios

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando el termómetro llega a los 40 grados, dejo de mirarlo. Y en Granada debemos haber pasado ya de los 40. Creo que ya lo he dicho alguna vez, cada vez soporto peor el calor debido al tratamiento para el cáncer. Pero no me quejo. Estoy a la sombra. Quiero mandar un saludo a los que no tienen esa suerte. Por ejemplo, a mis amigos barrenderos que tienen que trabajar al sol con esta ‘caló’. Seamos limpios y no los demos más tarea, que se pasa mal.

Bueno, el saludo va para todos los que tienen que trabajar al sol y no se pueden ir a Lanzarote.