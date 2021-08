Buenas, soy Emilio Calatayud. En ‘Graná’ sigue haciendo una ‘caló’ del demonio y también continúan los terremotos, pero más pequeños. El caso es que me ha llegado un mensaje que me ha hecho olvidar todas las ‘inrritaciones’: “Me hubiera gustado conocerle cuando era una menor tirada en la calle, pero escucharle me salvó”.

A mí también me hubiera gustado conocerte entonces y tú fuiste la que te salvaste, puedes estar segura. Pero si te ayudé un poquillo, gracias.