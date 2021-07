Buenas, soy Emilio Calatayud. Seguro que habrá quien considere que soy más antiguo que un dinosaurio, pero es que me ha surgido una curiosidad: ¿Existe todavía la tradición de la pedida de mano previa a la boda, que en mis tiempos consistía en pedir la autorización a los padres de la pareja para contraer matrimonio? Me imagino que, si todavía existe, habrá innovaciones porque ha habido muchos cambios en la sociedad. Pero no lo sé.

