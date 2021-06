Tenemos más mascotas que niños… y las mascotas no nos van a pagar las pensiones

Buenas, soy Emilio Calatayud. Es un dato comprobado y científico: en España tenemos más mascotas (principalmente gatos y perros) que niños. Así que me parece a mí que tenemos que tener más niños. Aunque solo sea por una razón egoísta: las mascotas no nos van a pagar las pensiones, ja, ja, ja. Aunque al paso que vamos, y con los sueldos que cobran, igual tampoco pueden pagarlas los jóvenes.

Y esta opinión no tiene nada que ver con el hecho de que sea juez de Menores y tema quedarme sin trabajo, ja, ja, ja. Con la edad que tengo creo que habrá choricillos suficientes como para que no me falte el curro hasta que decida retirarme.