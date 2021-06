Buenas, soy Emilio Calatayud. Una vez un niño al que iba a juzgar por un delito no especialmente grave me pidió que si podía hablar en privado conmigo. Fui con él a mi despacho y me soltó lo siguiente: “Don Emilio, no quiero estar ni con mi padre y su novia ni con mi madre y su novio, no los aguanto, enciérreme”.

Poco más puedo añadir. Bueno sí, lo que digo siempre: bastante bien salen algunos niños con los padres que tienen.