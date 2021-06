Día del Medio Ambiente: Niños, si queréis cambiar el mundo, empezad por bajar la basura y echad cada cosa en su sitio

Buenas, soy Emilio Calatayud. En los últimos meses, y gracias a que el Ayuntamiento de Granada me pidió que colaborase en una campaña para mantener limpia la ciudad, me he pasado semanas ‘condenando’ a los que no recogían los excrementos de sus perros o no reciclaban bien las basuras. Condenado figuradamente, esto es, a través de cuñas en los medios y carteles. Total, que me he concienciado un montón y, como hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, quiero dejar un mensaje a los menores: Niños, si queréis cambiar el mundo, empezad por bajar la basura y echad cada residuo en su sitio, o no os dejéis encendida la luz, etc.

Este mensaje está inspirado en el que el general estadounidense William H. McCraven daba a sus soldados: “Si queréis cambiar el mundo, empezad por haceros la cama”.