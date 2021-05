De parte de un marujón, gracias las marujas que me animan porque en alguna tele me critican, no pasa nada

Buenas, soy Emilio Calatayud. En los últimos días, como ya contamos aquí en el blog, he andado liado con la radioterapia y tal y he tenido poco tiempo para ver la tele (que tampoco la veo mucho, la verdad). El caso es que me daban ánimos por la calle porque alguien me había criticado en alguna tele y la verdad es que no sabía a qué se referían. Pero como soy un marujón, me enteré y ahora quiero mandar un beso y abrazo a las marujas y marujones que me animaron. Gracias, pero no pasa nada. Es libertad de expresión. Yo la defiendo, pero no solo para mí. Para todos. Quien quiera puede criticarme, pero yo también.

Relacionado