Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre que hablamos de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no les da la gana (y no por culpa de las crisis que padecemos cada dos por tres), se monta un revuelo en el blog. No sé si es porque hay mucho parásito por ahí. Como soy optimista, no creo que sean muchos, pero a quien le toca, le toca. Es una lotería muy amarga.

Por el juzgado suelen pasar con cierta frecuencia. ¿Qué haces en la vida, les pregunto? Respuesta más común: “Na”. ¿Y qué piensas hacer?: “Na”. ¿De qué vas a vivir? “De mis padres”. Y en este plan.

Ante la caradura de los ‘ninis’, una buena ración de ‘nono’, o sea, no, no…