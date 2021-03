La vacuna para Semana Santa está compuesta por un 80% de sentido común y un 20% de miedo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Como creyente y como contribuyente, solo pido que tengamos una Semana Santa como Dios y las autoridades sanitarias mandan. A mí también me hubiera gustado salir en la procesión de la Sentencia de Granada, pero no ha podido ser otro año más y no pasa ‘na’. Las procesiones, ya se sabe, también van por dentro.

Y hasta que no estemos la mayoría inmunizados, tomad nota de la fórmula de la vacuna que vale para todos y está disponible para todos: un 80% de sentido común y un 20% de miedo, sí, de miedo, porque tener un poco de miedo también es sano.