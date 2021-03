La principal condena que ponemos los jueces a los niños es decirles que ‘no’: no te juntes con esos, no vengas tarde…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Acudir a los tribunales debe ser el último cartucho (aunque en España y, según del gremio de que se trate, suelo ser el primero). También por lo que se refiere a la Justicia de Menores. Nosotros, en teoría, intervenimos cuando todo falla en la crianza y la educación de los chavales. Por eso, una de nuestras principales funciones es decir ‘no’ a los chavales: no te juntes con esos, no puedes levantare a las dos de la tarde, no puedes venir tarde… Esa es la principal condena que les ponemos. Todo eso lo hace la justicia de Menores y si el chaval no cumple, pues puede acabar en una celda. Para no llegar a eso, lo mejor sería que fueran los padres los que dijeran no a sus hijos, pero…

Relacionado