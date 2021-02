Si nosotros decidiéramos vivir sin fútbol, Messi tendría que vivir sin 555 millones de euros

Buenas, soy Emilio Calatayud. La cuenta es sencilla: si nosotros decidiéramos que podemos vivir sin el fútbol de las mega estrellas (no me refiero al fútbol como deporte), Messi tendría que vivir sin 555 millones de euros. Y ya está demostrado que nosotros podemos vivir sin fútbol. Durante el confinamiento, no hubo y no pasó ‘na’. Y ahora seguimos sin poder ir al campo.

Además, Messi nació y se crió en un barrio muy humilde. Así que también demostró que puede vivir sin 555 millones de euros.

¿Estamos preparados? ¿Está preparado?