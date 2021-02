A los jóvenes de las dos crisis: vuestros abuelos superaron la posguerra y sin apenas formación

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay miles y miles de jóvenes en España que han conocido ya dos crisis: la económica que empezó en 2008 y la actual, que es sanitaria y también económica. No habéis tenido suerte. Es verdad. Aseguran los expertos que muchos estáis siendo víctimas de la depresión y la ansiedad. Me lo creo. Lo único que se me ocurre deciros es que vuestros abuelos superaron la posguerra, que fue la madre de todas las crisis, el franquismo y la Transición. Tiempos muy, muy difíciles, pero salieron adelante. Y lo consiguieron con mucha menos formación que vosotros. Incluso sin ninguna formación. Si ellos lo lograron vosotros también podéis lograrlo. Vosotros sois la herencia de aquellos supervivientes. Lo lleváis en la sangre.

